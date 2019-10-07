Эксперт: Позиция Украины всегда была однозначной: Карабах - это Азербайджан

Официальный Киев неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в пределах международно признанных границ.

Об этом Report заявил председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.

Глава ОДАУ отметил, что недовольство, выраженное Ереваном в отношении рекомендаций Киева о получения разрешения у азербайджанских структур в случае оккупированных территорий Нагорного Карабаха, само по себе цинично.

"Можно подумать, заявления руководства Армении ведут к установлению мира и к решению карабахского конфликта. Нет же! Наоборот, провокационные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна как раз и увеличивают риск войны. Но в том все и дело, что армянская сторона является тем самым неверным другом, который готов оболгать всех и все вокруг", - сказал он.

По его мнению, сегодня ни у кого в Украине не осталось сомнений в том, кем для нее является Армения.

"Как не было, нет и не будет ни у кого сомнений в том, что Карабах является неотъемлемой, всем миром признанной частью Азербайджана. И совершенно прав президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявивший: "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак!".

В свою очередь директор Украинского аналитического центра, доктор юридических наук Александр Охрименко считает, что проблема Нагорного Карабаха cхожа с конфликтом на востоке Украины.

"Позиция Украины всегда была однозначной: Нагорный Карабах - это территория Азербайджана. Все, что произошло двадцать лет назад - это обычный захват чужих земель, которые привели к конфликту и проблеме, которую нельзя решить уже очень длительное время", - подчеркнул украинский эксперт.

"Если Армения освободит захваченные территории и найдет компромисс с Азербайджаном, то МИД Украины не будет возражать, чтобы украинцы посещали данный регион. Но пока Нагорный Карабах - это место военного конфликта и неопределенного статуса, поэтому лучше туда не ездить", - сказал он.