Эльмар Мамедъяров: Позиция Азербайджана в переговорном процессе по карабахскому конфликту неизменна

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович.

Как сообщили Report в МИД, Э.Мамедъяров затронул вопрос избрания нового генсека Совета Европы и сообщил, что официальный Баку готов работать с новым руководителем структуры.

Д.Миятович сказала, что в ходе визита в Баку провела плодотворные встречи с соответствующими госструктурами, посетила пункт отбывания наказания и выразила благодарность азербайджанской стороне за организацию программы визита.

Комиссар отметила, что одной из основных целей визита в Азербайджан является вопрос прав вынужденных переселенцев. Она сообщила, что встретилась с вынужденными переселенцами Азербайджана и высоко оценила работы, выполненные правительством страны для их достойного проживания.

В свою очередь Э.Мамедъяров проинформировал о встречах, проведенных при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр подчеркнул, что позиция Азербайджана в переговорном процессе неизменна, отметил важность выхода вооруженных сил Армении с наших оккупированных территорий и возвращения на родные земли азербайджанских вынужденных переселенцев.

В ходе встречи также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.