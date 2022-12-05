Глава МИД: Позиция Азербайджана по нормализации отношений с Арменией последовательна и системна

Азербайджан благодарен всем заинтересованным, объективным международным акторам, которые хотят внести позитивную лепту в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Азербайджан благодарен всем заинтересованным, объективным международным акторам, которые хотят внести позитивную лепту в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Когда мы говорим про дополнительные инициативы и предложения, мы, естественно, очень благодарны всем заинтересованным, объективным международным акторам, которые хотят внести позитивную лепту в данный процесс. И мы, естественно, готовы обсуждать это с учетом фундаментальных норм и принципов международного права. Наверное, все участники, все те, кто прямо или косвенно имеют отношение к данному процессу, могут подтвердить, что позиция азербайджанской стороны очень последовательная и системная.

Мне кажется, легко выстраивать и озвучивать позицию, когда она основывается, во-первых, на исторической справедливости, во-вторых, на международном праве. И этого мы будем продолжать придерживаться", - заявил глава МИД Азербайджана.