Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Шуши подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Шуши подверглись обстрелу

20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Кроме того, около 20:10 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в Шушинском районе.

Подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.