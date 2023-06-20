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Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Шуши подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Шуши подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Шуши подверглись обстрелу
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 21:44
Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана и Шуши подверглись обстрелу

20 июня с 16:30 до 17:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Кроме того, около 20:10 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в Шушинском районе.

Подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

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