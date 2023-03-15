Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии

Мусульмане должны объединить усилия, чтобы противостоять исламофобии.

Мусульмане должны объединить усилия, чтобы противостоять исламофобии.

Об этом Report заявил временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдель Халим.

"Это правда, что исламофобия стала глобальной проблемой. И я рад сегодня присутствовать на этой конференции, где участвуют ученые, международные эксперты и представители неправительственных организаций из 32 стран",- сказал он.

По словам Абдель Халима, мировое сообщество должно вместе бороться против этого явления ради мира и мирного сосуществования всех религий.