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Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии Мусульмане должны объединить усилия, чтобы противостоять исламофобии.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 17:22
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии

Мусульмане должны объединить усилия, чтобы противостоять исламофобии.

Об этом Report заявил временный поверенный в делах Судана в Азербайджане Мустафа Абдель Халим.

"Это правда, что исламофобия стала глобальной проблемой. И я рад сегодня присутствовать на этой конференции, где участвуют ученые, международные эксперты и представители неправительственных организаций из 32 стран",- сказал он.

По словам Абдель Халима, мировое сообщество должно вместе бороться против этого явления ради мира и мирного сосуществования всех религий.

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Версия на азербайджанском языке Sudanın müvəqqəti işlər vəkili: “Müsəlmanlar islamofobiyaya qarşı mübarizə aparmalıdırlar”

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