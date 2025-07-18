Потерпевшие в результате провокаций незаконных армянских вооруженных формирований дали показания в суде

Потерпевшие в результате провокаций незаконных армянских вооруженных формирований дали показания в суде

18 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на прошедшем в Бакинском военном суде процессе под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемые были обеспечены переводчиком на язык, которым владеют, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Барзани Атаев сообщил, что 19 сентября 2023 года, находясь на рабочем месте в медпункте в Агдеринском районе и выполняя обязанности фельдшера, получил ранения в результате взрыва снаряда, выпущенного противником во время эвакуации раненых. "Несмотря на то, что на транспортном средстве был изображен полумесяц", - добавил он.