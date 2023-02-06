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Пострадавший охранник сумел извлечь магазин автомата напавшего на посольство в Тегеране

Пострадавший охранник сумел извлечь магазин автомата напавшего на посольство в Тегеране Раскрыты новые подробности теракта, совершенного 27 января в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 16:36
Пострадавший охранник сумел извлечь магазин автомата напавшего на посольство в Тегеране

Раскрыты новые подробности теракта, совершенного 27 января в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, в ходе теракта сотрудник службы охраны посольства Васиф Тагиев получил огнестрельное ранение в плечо и подбородок при попытке обезвредить нападающего.

Так, в ходе борьбы с охранником террорист открыл огонь из автомата. Одна из пуль попала в пол, а вторая ранила В.Тагиева в плечо. Однако В.Тагиев, оставаясь в сознании, попытался выдворить террориста из здания и смог извлечь магазин из автомата. Выстрелив из оружия в последний раз, нападающий попал в потолок досланным в ствол патроном. Вслед за этим террорист открыл огонь из пистолета, извлеченного из кармана, и ранил В.Тагиева в подбородок.

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Версия на азербайджанском языке Vasif Tağıyev avtomat terrorçunun əlində ikən darağı çıxarıb - YENİ TƏFƏRRÜAT

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