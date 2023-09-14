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Постпредство: Армения должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Постпредство: Армения должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана Армения должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана как на словах, так и на деле.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 00:37
Постпредство: Армения должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Армения должна уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана как на словах, так и на деле.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ.

Отмечается, что от официального Еревана ожидался конструктивный подход после последнего выступления министра иностранных дел Армении в июле этого года:

"К сожалению, Армения ведет кампанию дезинформации и клеветы против Азербайджана, а также отказывается выполнять трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года. Армянская сторона преследует одну цель: всеми возможными способами поддержать сепаратизм на территории Азербайджана. Страна уже два с половиной года использует Лачынскую дорогу для незаконных перевозок. Оно даже пытается препятствовать отправке сюда грузов в гуманитарных целях, используя для своих целей Международный Суд и другие институты", - отметили в постпредстве.

В заявлении подчеркивается, что во всех без исключения случаях армянская сторона под разными предлогами нарушала, ранее достигнутые договоренности:

"Искусственно затягивая конфликтную ситуацию, усиливая напряженность и в конечном итоге срывая процесс нормализации, Армения ведет бессовестную политическую кампанию. Почти 10-тысячная армянская армия продолжает незаконно находиться на территории Азербайджана. На их вооружении находятся танки и другая бронетехника, более двухсот единиц тяжелой артиллерии, в том числе многочисленные ракетные комплексы, десятки различных типов систем радиоэлектронной борьбы и около двухсот минометов. Армения нарушает свои международные обязательства и оказывает этим группировкам техническую, военную, логистическую и финансовую поддержку. В последние дни мы наблюдаем активизацию военных провокаций. Армения открыто роет новые траншеи, строит укрепления, скапливает личный состав и технику, чтобы вступить в очередную военную авантюру".

Постпредство призвало международное сообщество и государств-участников ОБСЕ принять необходимые срочные меры, чтобы побудить Армению к мирным переговорам:

"Действия Армении, подрывающие мирный процесс, должны быть осуждены международным сообществом. Необходимо предпринять дальнейшие усилия, чтобы принудить ее к миру. Это единственный путь к достижению мира и стабильности в регионе. Армянские вооруженные силы должны быть безоговорочно и полностью выведены из Карабахского региона".

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Версия на азербайджанском языке Daimi Nümayəndəlik: Ermənistan həm sözdə, həm də əməldə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət etməlidir

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