Постпредставительство Армении при ООН провело тайные переговоры в штаб-квартире организации

Постоянное представительство Армении при ООН провела тайные переговоры в штаб-квартире организации с большинством стран-членов. Азербайджанское представительство осудило поведение армянских дипломатов и обвинило их в "злоупотреблении" платформой всемирной

Постоянное представительство Армении при ООН провело тайные переговоры в штаб-квартире организации с некоторыми стран-членами. Азербайджанское представительство осудило поведение армянских дипломатов и обвинило их в "злоупотреблении" платформой всемирной организации.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе постоянного представительства Азербайджана при ООН от 24 августа 2023 года.

"23 августа постоянное представительство Армении при ООН провело очередную провокационную встречу в штаб-квартире ООН, преследуя свою цель по распространению дезинформации и искажению ситуации вокруг Лачынской дороги.

Грубо нарушая устоявшиеся традиции ООН, постпредставительство Армении в тайне от подавляющего большинства членов ООН организовало закрытое заседание, пригласив лишь небольшую группу стран и экспертов.

Как известно, публичные дискуссии в стенах ООН, в тех случаях, когда они действительно направлены на непредвзятый и добросовестный обмен мнениями, проходят в открытом формате, с предварительным уведомлением государств-членов о времени и месте проведения. Следовательно, формат, выбранный армянскими дипломатами, можно было бы назвать беспрецедентным для ООН, если бы он не становился все более распространенным в случае с Арменией, которая регулярно злоупотребляет этой платформой для продвижения ложных нарративов. В этом контексте легко понять недоумение и возмущение дипломатов ряда стран, которым постпредство Армении не только отказало в основном праве всех членов ООН на участие в дискуссии, но даже пригрозило полицией.

Характерно, что такие тенденции особенно усиливаются после того, как Армения получает достойный и фактически точный отпор в ходе действительно открытых и предметных дискуссий, как это было всего несколькими днями ранее во время заседания Совета Безопасности ООН.

Неудивительно, что постоянному представительству Армении, столкнувшемуся с тщетностью попыток в очередной раз оклеветать Азербайджан в открытых дебатах, не остается иного выбора, кроме как делать это тайно, за закрытыми дверями.

Постоянное представительство Азербайджана осуждает провокационные действия такого рода, в том числе злоупотребление платформой ООН для формирования и продвижения ложных интерпретаций, которые подрывают усилия по нормализации отношений и установлению прочного мира и стабильности в регионе", - отмечается в пресс-релизе постоянного представительства Азербайджана.