​Постпредставительство Азербайджана при ОБСЕ: Установление мира невозможно без уважения территориальной целостности стран

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Установление мира невозможно без правосудия, без соблюдения международных законов, в частности уважения странами территориальной целостности и суверенитета друг друга". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ на форуме по сотрудничеству в сфере безопасности, состоявшемуся в Вене.

"В условиях затяжного вооруженного конфликта, отсутствие согласия по политическим вопросам, не могут быть использованы в качестве предлога для решения проблем, вызванных продолжающимся и преднамеренным несоблюдением гуманитарного права и прав человека. Особое внимание должно быть уделено защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах, усугубленных перемещением населения и иностранной военной оккупацией", - отмечается в заявлении.

Представительство Азербайджана призвало положить конец незаконной практике и политике поселений на территориях, находящихся под оккупацией, и обеспечить безопасное и достойное возвращение перемещенных лиц в свои дома.

"Борьба с безнаказанностью важна не только для уголовного преследования преступлений и привлечения виновных к ответственности, но и для обеспечения устойчивого мира и примирения", - говорится в заявлении.