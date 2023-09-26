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Постпред Венесуэлы в ООН: Азербайджан продемонстрировал свою поддержку в борьбе с колониализмом

Постпред Венесуэлы в ООН: Азербайджан продемонстрировал свою поддержку в борьбе с колониализмом Азербайджан продемонстрировал свою поддержку в борьбе с колониализмом.
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 07:58
Постпред Венесуэлы в ООН: Азербайджан продемонстрировал свою поддержку в борьбе с колониализмом

Азербайджан продемонстрировал свою поддержку в борьбе с колониализмом.

Об этом американскому бюро Report заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН, посол Хоакин Перес Айестаран, принявший участие в конференции "Деколонизация: тихая революция", организованной Азербайджаном в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).

Дипломат высоко оценил шаги и меры, осуществляемые Азербайджаном как председателя Движения неприсоединения в борьбе с французским колониализмом: "Азербайджан поддержал народы, борющиеся за независимость в рамках основополагающих принципов международного права".

"В этом году дважды ездил в Баку. В феврале принял участие в саммите Движения неприсоединения по COVID-19, который был созван по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, а и в июле на министерской встрече Движения неприсоединения по приглашению Министерства иностранных дел Азербайджана. У нас были очень хорошие консультации с Министерством иностранных дел Азербайджана, посетили вузы. Все это показывает, насколько близки отношения между двумя странами", - добавил постпред Венесуэлы при ООН.

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Версия на азербайджанском языке Venesuelanın BMT-dəki nümayəndəsi: “Azərbaycan müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizədə dəstəyini ortaya qoyub”

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