Постпред в ООН: Необходимо уважать территориальную целостность Сирии

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Сирийский конфликт должен быть урегулирован без интервенции третьих стран. Необходимо уважать территориальную целостность Сирии".

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари на проходящей в Баку министерской конференции стран Движения неприсоединения.

По его словам, вмешательство США и Турции во внутренние дела Сирии является агрессией в отношении нее.

Кроме того, дипломат добавил, что одной из главных проблем региона является распространение терроризма и углубление других региональных конфликтов.

"Необходимо предпринять конкретные шаги против этого акта терроризма и вандализма. Мы также поддерживаем Палестину в создании своего государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - подытожил он.