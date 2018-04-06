 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Постпред в ООН: Необходимо уважать территориальную целостность Сирии

    Башар Джаафари: Сирийский конфликт должен быть урегулирован без интервенции третьих стран© Report

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/  "Сирийский конфликт должен быть урегулирован  без интервенции третьих стран. Необходимо уважать территориальную целостность Сирии". 

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари на проходящей в Баку министерской конференции стран Движения неприсоединения. 

    По его словам,  вмешательство США и Турции во внутренние дела Сирии является агрессией  в отношении нее. 

    Кроме того, дипломат добавил, что одной из главных проблем региона является распространение терроризма и углубление других региональных конфликтов. 

    "Необходимо предпринять конкретные шаги против этого акта терроризма и вандализма. Мы также поддерживаем Палестину в создании своего государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - подытожил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi