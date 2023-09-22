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Постпред Турции в ООН: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

Постпред Турции в ООН: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия "У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований в Карабахе, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность".
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 03:52
Постпред Турции в ООН: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

"У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований в Карабахе, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность".

Как передает Report, об этом заявил представитель Турции в ООН Бурак Акчапар в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Отметив, что Турция приветствует переговоры между официальными лицами Азербайджана и представителями армянского населения Карабаха, дипломат выразил надежду, что переговоры продолжатся продуктивно:

"Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, особенно по открытию Зангезурского коридора. Турция с самого начала поддерживает мирный процесс между двумя странами и поэтому начала процесс нормализации отношений с Арменией".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin BMT-dəki nümayəndəsi: “Azərbaycanın antiterror tədbirləri keçirməkdən başqa yolu qalmamışdı”

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