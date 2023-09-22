Постпред Турции в ООН: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

"У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований в Карабахе, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность".
Как передает Report, об этом заявил представитель Турции в ООН Бурак Акчапар в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Отметив, что Турция приветствует переговоры между официальными лицами Азербайджана и представителями армянского населения Карабаха, дипломат выразил надежду, что переговоры продолжатся продуктивно:
"Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, особенно по открытию Зангезурского коридора. Турция с самого начала поддерживает мирный процесс между двумя странами и поэтому начала процесс нормализации отношений с Арменией".