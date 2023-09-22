Постпред Турции в ООН: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

Постпред Турции в ООН: У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия

"У Азербайджана не было другого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований в Карабахе, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность".

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