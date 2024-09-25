Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29

Таджикистан в ноябре направит в Баку большую делегацию представителей для поддержки братского Азербайджана на Конференции COP29.

Таджикистан в ноябре направит в Баку большую делегацию для поддержки братского Азербайджана на Конференции COP29.

Об этом корреспонденту американскому бюро Report сообщил постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат.

Он поздравил правительство Азербайджана с председательством на COP29.

"Правительство Азербайджана взяло на себя исключительно важную роль, возглавив COP29. Ваша страна демонстрирует инклюзивный подход в подготовке конференции, тесно сотрудничая с ведущими агентствами ООН по вопросам климата, различными организациями и представителями частного сектора. Мы с уверенностью можем сказать, что Азербайджан проведет COP29 успешно", - подчеркнул дипломат.

Д.Хикмат также сообщил, что Таджикистан будет представлен на COP29 масштабным павильоном.

"Это отличная возможность для нас. Учитывая нашу обеспокоенность вопросами водных ресурсов и обеспечения доступа к чистой питьевой воде, мы благодарим правительство Азербайджана за предоставленную возможность", - добавил постпред.

Напомним, что 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре 2024 года. В мероприятии ожидается участие делегаций из почти 200 стран мира. Азербайджан стал первой страной в регионе, удостоенной чести проведения столь масштабного международного климатического форума.