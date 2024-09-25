О нас

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29 Таджикистан в ноябре направит в Баку большую делегацию представителей для поддержки братского Азербайджана на Конференции COP29.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 23:01
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29

Таджикистан в ноябре направит в Баку большую делегацию для поддержки братского Азербайджана на Конференции COP29.

Об этом корреспонденту американскому бюро Report сообщил постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат.

Он поздравил правительство Азербайджана с председательством на COP29.

"Правительство Азербайджана взяло на себя исключительно важную роль, возглавив COP29. Ваша страна демонстрирует инклюзивный подход в подготовке конференции, тесно сотрудничая с ведущими агентствами ООН по вопросам климата, различными организациями и представителями частного сектора. Мы с уверенностью можем сказать, что Азербайджан проведет COP29 успешно", - подчеркнул дипломат.

Д.Хикмат также сообщил, что Таджикистан будет представлен на COP29 масштабным павильоном.

"Это отличная возможность для нас. Учитывая нашу обеспокоенность вопросами водных ресурсов и обеспечения доступа к чистой питьевой воде, мы благодарим правительство Азербайджана за предоставленную возможность", - добавил постпред.

Напомним, что 29-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре 2024 года. В мероприятии ожидается участие делегаций из почти 200 стран мира. Азербайджан стал первой страной в регионе, удостоенной чести проведения столь масштабного международного климатического форума.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tacikistanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Azərbaycanın COP29-a uğurlu ev sahibliyi edəcəyinə əminik

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi