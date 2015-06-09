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    ​Постпред России: Закрытие офиса-координатора проектов ОБСЕ в Баку - оправданный шаг

    Мы считаем, что этот шаг со стороны Азербайджана - оправданный, потому что страна сама вправе принимать решение

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан проинформировал секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о решении закрыть офис координатора ее проектов в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин.

    По его словам, данное заявление было сделано на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 июня.

    "Мы считаем, что этот шаг со стороны Азербайджана - оправданный, потому что страна вправе сама решать, какое содействие она хочет получить со стороны ОБСЕ", - заявил А.Келин. 

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