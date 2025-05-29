Постпред при ООН заявил о готовности Сирии работать с Азербайджаном по двусторонним проектам

Сирия готова работать с Азербайджаном над реализацией взаимовыгодных двусторонних проектов.

Сирия готова работать с Азербайджаном над реализацией взаимовыгодных двусторонних проектов.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил сирийский постпред при ООН Кусей Ад-Даххак в кулуарах мероприятия, проведенного в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана.

"В настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению и укреплению дипломатических отношений между двумя странами (Азербайджаном и Сирией – ред.). Мы готовы работать над реализацией взаимовыгодных двусторонних проектов", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сирийская сторона высоко ценит активную роль, которую Азербайджан играет на международных платформах в рамках всемирной организации.

"Мы высоко ценим позицию Азербайджана в ООН в соответствии с целями и принципами ее устава. Я несколько раз посещал вашу страну, участвовал в международных конференциях и встречах, и высоко оцениваю активность Азербайджана в этом направлении", – добавил Ад-Даххак.