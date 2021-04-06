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Постпред Пакистана в ОИС: Увиденное в Агдаме свидетельствует о вандализме

Постпред Пакистана в ОИС: Увиденное в Агдаме свидетельствует о вандализме "Мы своими глазами увидели последствия совершенного здесь зверства, увиденное ужаснуло нас"
Внешняя политика
6 апреля 2021 г. 14:00
Постпред Пакистана в ОИС: Увиденное в Агдаме свидетельствует о вандализме
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"То, что я вижу в Агдаме, - это вандализм".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Пакистана при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ризван Саид Шейх.

"Мы своими глазами увидели последствия совершенного здесь зверства, увиденное ужаснуло нас. В следующем году в Исламабаде пройдет конференция ОИС. На этой конференции будет особо отмечено, что армяне совершили вандализм и разрушения в Карабахе. На конференции будет поднят вопрос о восстановлении оккупированных территорий".

Отметим, что постоянные представители стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана, в рамках визита в нашу страну находятся в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

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Версия на английском языке Pakistan’s permanent representative to OIC: "What I saw in Aghdam is a savagery".
Версия на азербайджанском языке Pakistanın İƏT-dəki daimi nümayəndəsi: "Ağdamda gördüklərim tam bir vəhşilikdir"

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