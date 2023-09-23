Постпред Азербайджана в ООН встретился с представителями заморских территорий Франции

Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения встретился с представителями заморских территорий Франции

Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения встретился с представителями заморских территорий Франции.

Как сообщает Report, участники конференции "Деколонизация: Тихая революция", организованной Бакинской инициативной группой 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, высоко оценили шаги и меры, осуществляемые Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения в борьбе с французским колониализмом.

Представители движений за независимость Новой Каледонии, Мартиники, Французской Гвианы, Французской Полинезии, Гваделупы, а также секретарь Меланезийской инициативной группы особо подчеркнули, что хотя представляемые ими политические партии и движения уже много лет ведут борьбу против французского колониализма, в рамках такой влиятельной организации, как ООН, они впервые участвуют в подобной конференции, посвященной деколонизации. Участники отметили свое воодушевление тем, что их голос был услышан на трибунах ООН, и высоко оценили деятельность Бакинской инициативной группы - организатора конференции.

Представители заморских территорий, расположенных в регионе Тихого и Атлантического океанов, борющихся с французским колониализмом, заявили, что колониальная политика, проводимая официальным Парижем современными методами, направлена на искусственное изменение политического и этнического состава населения этих территорий, в частности проводится незаконная иммиграционная политика: на эти земли переселяются выходцы из ряда других стран, чаще из Сирии.

На встрече также обсуждалась деятельность Специального комитета ООН по деколонизации (С24), возможности установления сотрудничества между заморскими территориями и комитетом, повышение внимания к колониальной политике Франции в рамках региональных мероприятий, регулярно организуемых С24, была отмечена необходимость использования всех возможных платформ для донесения проблем заморских территорий до мирового сообщества.