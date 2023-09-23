О нас

Постпред Азербайджана в ООН встретился с представителями заморских территорий Франции

Постпред Азербайджана в ООН встретился с представителями заморских территорий Франции Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения встретился с представителями заморских территорий Франции
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 17:58
Постпред Азербайджана в ООН встретился с представителями заморских территорий Франции

Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев в качестве председателя Движения неприсоединения встретился с представителями заморских территорий Франции.

Как сообщает Report, участники конференции "Деколонизация: Тихая революция", организованной Бакинской инициативной группой 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, высоко оценили шаги и меры, осуществляемые Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения в борьбе с французским колониализмом.

Представители движений за независимость Новой Каледонии, Мартиники, Французской Гвианы, Французской Полинезии, Гваделупы, а также секретарь Меланезийской инициативной группы особо подчеркнули, что хотя представляемые ими политические партии и движения уже много лет ведут борьбу против французского колониализма, в рамках такой влиятельной организации, как ООН, они впервые участвуют в подобной конференции, посвященной деколонизации. Участники отметили свое воодушевление тем, что их голос был услышан на трибунах ООН, и высоко оценили деятельность Бакинской инициативной группы - организатора конференции.

Представители заморских территорий, расположенных в регионе Тихого и Атлантического океанов, борющихся с французским колониализмом, заявили, что колониальная политика, проводимая официальным Парижем современными методами, направлена на искусственное изменение политического и этнического состава населения этих территорий, в частности проводится незаконная иммиграционная политика: на эти земли переселяются выходцы из ряда других стран, чаще из Сирии.

На встрече также обсуждалась деятельность Специального комитета ООН по деколонизации (С24), возможности установления сотрудничества между заморскими территориями и комитетом, повышение внимания к колониальной политике Франции в рамках региональных мероприятий, регулярно организуемых С24, была отмечена необходимость использования всех возможных платформ для донесения проблем заморских территорий до мирового сообщества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın BMT-dəki nümayəndəsi Fransanın dənizaşırı ərazilərinin təmsilçiləri ilə görüşüb

Другие новости из категории

МИД Азербайджана поздравил Албанию в связи с 30-летием установления дипотношений
МИД Азербайджана поздравил Албанию в связи с 30-летием установления дипотношений
23 сентября 2023 г. 17:42
Глава МИД Азербайджана выступит сегодня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД Азербайджана выступит сегодня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
23 сентября 2023 г. 17:38
МИД Азербайджана поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Саудовскую Аравию с Национальным днем
23 сентября 2023 г. 17:30
Южно-Африканская Республика откроет консульство в Азербайджане
Южно-Африканская Республика откроет консульство в Азербайджане
23 сентября 2023 г. 17:10
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Генсек ОТГ: Карабах - земля Азербайджана и часть тюркского мира
Генсек ОТГ: Карабах - земля Азербайджана и часть тюркского мира
23 сентября 2023 г. 15:17
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования итальянскому коллеге
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования итальянскому коллеге
23 сентября 2023 г. 15:16
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Глава МИД Азербайджана встретится с генеральным секретарем ООН
Глава МИД Азербайджана встретится с генеральным секретарем ООН
23 сентября 2023 г. 08:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi