Постпред Азербайджана в ООН представил факты в ответ на ложные утверждения армянского дипломата

Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев выступил в рамках дискуссий на тему "Верховенство права между нациями", состоявшихся в Совете Безопасности ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев выступил в рамках дискуссий на тему "Верховенство права между нациями", состоявшихся в Совете Безопасности ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report , посол сначала поздравил постоянных представителей Эквадора, Японии, Мальты, Мозамбика и Швейцарии, избранных новыми членами Совета Безопасности ООН.

Затем Я.Алиев коснулся целей ООН и сказал, что организация функционирует во имя международного мира и безопасности, а также для предотвращения войн и гуманитарных проблем. К сожалению, подчеркнул постпред, в первые годы своего членства в ООН Азербайджан подвергся армянской агрессии, которая была основана на моноэтнической идеологии.

"Несмотря на то, что Азербайджан ответственно относился к основным принципам Устава ООН, в частности принципам, касающимся мирного разрешения споров и неприменения силы, Армения держала под оккупацией большую территорию Азербайджана на протяжении почти 30 лет. На фоне провала посреднических переговоров под эгидой ОБСЕ, единогласно принятые в 1993 г. резолюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884 были проигнорированы Арменией".

Посол сказал, что пренебрежение международными структурами своих обязательств и применение двойных стандартов еще больше поощряет Армению к продолжению своей коварной политики.

Я.Алиев предоставил информацию о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны. Он также довел до сведения членов, что указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

"В то же время Азербайджан выступил с инициативой нормализации межгосударственных отношений с Арменией в рамках уважения взаимной территориальной целостности и суверенитета", - констатировал постпред.

Посол также прокомментировал ложные обвинения, озвученные представителем Армении на встрече.

"Парадоксально, что Армения, начавшая агрессию против Азербайджана, почти 30 лет державшая под оккупацией его суверенные территории, проводившая политику этнической чистки и совершившая другие беспрецедентные во время войны преступления, теперь взывает к уставу ООН и международному праву", - добавил Я.Алиев.

В заключение Яшар Алиев подчеркнул важность поддержки международным сообществом двусторонних и предметных переговоров, основанных на согласованных принципах и обязательствах между Арменией и Азербайджаном.