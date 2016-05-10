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    Постпред Азербайджана провел встречу с генеральным директором ВТО

    Вагиф Садыгов проинформировал Роберто Азеведу о шагах, проделанных Азербайджаном для вступления в организацию

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Азербайджана при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях Вагиф Садыгов провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведу.

    Как сообщает Report, на встрече были обсуждены нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и ВТО.

    Кроме того, В.Садыгов проинформировал гендиректора о шагах, проделанных Азербайджаном для вступления в организацию.

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