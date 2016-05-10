Постпред Азербайджана провел встречу с генеральным директором ВТО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Азербайджана при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях Вагиф Садыгов провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведу.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и ВТО.

Кроме того, В.Садыгов проинформировал гендиректора о шагах, проделанных Азербайджаном для вступления в организацию.