Постпред Азербайджана при ООН встретился с турецким коллегой

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев встретился со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом.
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"Посол Йылдыз встретился в Турецком доме с постоянным представителем Азербайджана при ООН Тофигом Мусаевым с визитом вежливости и соболезнований", – отмечается на странице диппредставительства в соцсети Х.
Напомним, что в ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар. Во время инцидента в отеле находились 238 гостей, из них погибли 78, пострадали около 50 человек. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.