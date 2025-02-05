О нас

Постпред Азербайджана при ООН встретился с турецким коллегой

Постпред Азербайджана при ООН встретился с турецким коллегой Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев встретился со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 03:48
Постпред Азербайджана при ООН встретился с турецким коллегой

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев встретился со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе турецкого постпредства при международной организации.

"Посол Йылдыз встретился в Турецком доме с постоянным представителем Азербайджана при ООН Тофигом Мусаевым с визитом вежливости и соболезнований", – отмечается на странице диппредставительства в соцсети Х.

Напомним, что в ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар. Во время инцидента в отеле находились 238 гостей, из них погибли 78, пострадали около 50 человек. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi türkiyəli həmkarı ilə görüşüb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi