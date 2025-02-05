Постпред Азербайджана при ООН встретился с турецким коллегой

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев встретился со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев встретился со своим турецким коллегой Ахметом Йылдызом.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе турецкого постпредства при международной организации.

"Посол Йылдыз встретился в Турецком доме с постоянным представителем Азербайджана при ООН Тофигом Мусаевым с визитом вежливости и соболезнований", – отмечается на странице диппредставительства в соцсети Х.

Напомним, что в ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу произошел пожар. Во время инцидента в отеле находились 238 гостей, из них погибли 78, пострадали около 50 человек. В связи с этим 22 января в Турции был объявлен траур.