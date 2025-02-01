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Постпред Азербайджана при ООН встретился с азербайджанской молодежью в Нью-Йорке

Постпред Азербайджана при ООН встретился с азербайджанской молодежью в Нью-Йорке Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев провел встречу с членами Федерации азербайджано-американской молодежи и студентами в честь Дня молодежи, отмечаемого 2 февраля.
Внешняя политика
1 февраля 2025 г. 06:49
Постпред Азербайджана при ООН встретился с азербайджанской молодежью в Нью-Йорке

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев провел встречу с членами Федерации азербайджано-американской молодежи и студентами в честь Дня молодежи, отмечаемого 2 февраля.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и собрало более 30 азербайджанских студентов, обучающихся в этом городе.

Во время встречи Т.Мусаев рассказал о истории вступления Азербайджана в ООН, подчеркнув, что 2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи была принята резолюция о принятии Азербайджана в организацию. В тот же день у штаб-квартиры ООН был поднят государственный флаг Азербайджана, а с 6 мая начала работу Постоянная миссия страны при ООН.

Дипломат отметил, что с первых дней членства Азербайджан активно использовал платформу ООН для доведения до международного сообщества информации о военной агрессии и оккупационной политике Армении, а также продвижения мирного урегулирования конфликта. Он подробно рассказал о резолюциях Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту.

Кроме того, постпред проинформировал молодежь о взаимодействии Азербайджана с различными программами ООН, вкладе страны в деятельность организации и реализованных инициативах.

В завершение встречи Т.Мусаев ответил на вопросы студентов. Молодые люди, в свою очередь, поделились с послом своими предложениями и мнениями.

После мероприятия для участников был организован краткий тур по штаб-квартире ООН.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Nyu-Yorkda təhsil alan tələbələrlə görüşüb

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