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Постпред Азербайджана при ООН рассказал в Нью-Йорке об инвестиционных возможностях региона

Постпред Азербайджана при ООН рассказал в Нью-Йорке об инвестиционных возможностях региона Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций Тофиг Мусаев принял участие и выступил на мероприятии "Сотрудничество Турции, Грузии, Азербайджана и США в сфере бизнеса" в Турецком доме в Нью-Йорке.
Внешняя политика
25 января 2025 г. 00:53
Постпред Азербайджана при ООН рассказал в Нью-Йорке об инвестиционных возможностях региона

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций Тофиг Мусаев принял участие и выступил на мероприятии "Сотрудничество Турции, Грузии, Азербайджана и США в сфере бизнеса" в Турецком доме в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщается на странице азербайджанского постпредства в соцсети Х.

Согласно информации, мероприятие было организовано Турецко-американской торгово-промышленной палатой (TACCI) совместно с Американо-азербайджанской торговой палатой и Генеральным консульством Грузии в Нью-Йорке.

В своем выступлении Тофиг Мусаев упомянул значимые региональные энергетические и транспортные проекты и налаженный трехсторонний формат между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Дипломат также подчеркнул инвестиционные возможности в регионе, способствующие достижению Целей устойчивого развития.

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