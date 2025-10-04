Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Постпред при ООН подчеркнул активную роль Азербайджана в вопросах деколонизации

    Внешняя политика
    • 04 октября, 2025
    • 01:34
    Постпред при ООН подчеркнул активную роль Азербайджана в вопросах деколонизации

    Азербайджан активно участвует и вносит вклад в международные дискуссии по вопросам деколонизации.

    Как передает Report, об этом заявил азербайджанский постпред при ООН Тофиг Мусаев, выступая в Комитете по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН.

    Дипломат подчеркнул, что в период своего председательства в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах Азербайджан уделял приоритетное внимание вопросу искоренения колониализма и делал особый акцент на укреплении коллективного голоса Движения в поддержку неотложности деколонизации.

    "Азербайджан последовательно выступает за полную реализацию принципов, закрепленных в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи по деколонизации... В 2024 году и ранее в этом году Азербайджан участвовал в региональных семинарах, организованных Специальным комитетом по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, проходивших в Каракасе и Дили, соответственно", - указал Тофиг Мусаев.

    постпред Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев деколонизация
    BMT-də Azərbaycanın müstəmləkəsizləşdirmə məsələlərində fəal rolundan danışılıb

    Последние новости

    01:34

    Постпред при ООН подчеркнул активную роль Азербайджана в вопросах деколонизации

    Внешняя политика
    01:25

    Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

    Другие страны
    01:22

    В Гядабейе 17-летний парень получил ножевые ранения, подозреваемый задержан

    Происшествия
    01:17

    Суд в США приговорил рэпера P. Diddy к 50 месяцам тюрьмы

    Другие страны
    01:07

    В посольство Азербайджана в Турции назначен новый советник

    Внешняя политика
    00:48

    Азербайджан и Беларусь поменялись местами в медальном зачете III Игр СНГ

    Командные
    00:30

    Минуло пять лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:14

    В МВД опровергли новость о смерти трех человек в ДТП в Баку

    Происшествия
    00:03
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Джебраила

    Внутренняя политика
    Лента новостей