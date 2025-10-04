Постпред при ООН подчеркнул активную роль Азербайджана в вопросах деколонизации

Азербайджан активно участвует и вносит вклад в международные дискуссии по вопросам деколонизации.

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский постпред при ООН Тофиг Мусаев, выступая в Комитете по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что в период своего председательства в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах Азербайджан уделял приоритетное внимание вопросу искоренения колониализма и делал особый акцент на укреплении коллективного голоса Движения в поддержку неотложности деколонизации.

"Азербайджан последовательно выступает за полную реализацию принципов, закрепленных в Уставе ООН и соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи по деколонизации... В 2024 году и ранее в этом году Азербайджан участвовал в региональных семинарах, организованных Специальным комитетом по вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, проходивших в Каракасе и Дили, соответственно", - указал Тофиг Мусаев.