Постпред Азербайджана при ООН обсудил защиту детей с региональным директором ЮНИСЕФ

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Региной Де Доминикис сотрудничество в области защиты детей и продвижения их прав.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Региной Де Доминикис сотрудничество в области защиты детей и продвижения их прав.

Как передает Report , об этом сообщила в соцсети Х пресс-служба азербайджанского диппредставительства.

"Постоянный представитель посол Тофиг Мусаев принял регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии госпожу Регину Де Доминикис. В ходе встречи обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и ЮНИСЕФ в области защиты детей и продвижения их прав, а также продолжение сохранения детей и молодежи в центре климатической деятельности после COP29", – говорится в сообщении.

Ранее азербайджанский дипломат также встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем.