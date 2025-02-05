Постпред Азербайджана при ООН обсудил защиту детей с региональным директором ЮНИСЕФ

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Региной Де Доминикис сотрудничество в области защиты детей и продвижения их прав.
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"Постоянный представитель посол Тофиг Мусаев принял регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии госпожу Регину Де Доминикис. В ходе встречи обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и ЮНИСЕФ в области защиты детей и продвижения их прав, а также продолжение сохранения детей и молодежи в центре климатической деятельности после COP29", – говорится в сообщении.
Ранее азербайджанский дипломат также встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем.