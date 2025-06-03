Постпред Азербайджана при ООН обсудил с коллегой из Зимбабве вопросы укрепления сотрудничества

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил укрепление сотрудничества со своим зимбабвийским коллегой Таонгом Мушаяванху.
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"Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев нанес визит вежливости постоянному представителю Зимбабве Таонге Мушаяванху", – указала пресс-служба в Х.
Согласно информации, дипломаты обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в системе мировой организации, в частности "как члены Движения неприсоединения и G77".
"Посол Мушаяванху высоко оценил представительство Азербайджана в Движении неприсоединения. На фоне стремления Зимбабве стать непостоянным членом Совета Безопасности стороны договорились взаимно поддерживать кандидатуры друг друга", – подчеркивается в сообщении.