Постпред Азербайджана при ООН обсудил с коллегой из Зимбабве вопросы укрепления сотрудничества

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил укрепление сотрудничества со своим зимбабвийским коллегой Таонгой Мушаяванху.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил укрепление сотрудничества со своим зимбабвийским коллегой Таонгом Мушаяванху.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе постпредства африканской страны.

"Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев нанес визит вежливости постоянному представителю Зимбабве Таонге Мушаяванху", – указала пресс-служба в Х.

Согласно информации, дипломаты обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в системе мировой организации, в частности "как члены Движения неприсоединения и G77".

"Посол Мушаяванху высоко оценил представительство Азербайджана в Движении неприсоединения. На фоне стремления Зимбабве стать непостоянным членом Совета Безопасности стороны договорились взаимно поддерживать кандидатуры друг друга", – подчеркивается в сообщении.