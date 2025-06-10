О нас

Постпред Азербайджана при ООН обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото

Постпред Азербайджана при ООН обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото Матетой П'Нена.
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 23:16
Постпред Азербайджана при ООН обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото Матетой П'Нена.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Х.

"Сегодня имел честь провести протокольную встречу с постоянным представителем Королевства Лесото при ООН Матете П'Нена и обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также о перспективах сотрудничества между нашими странами", – отметил он.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат обсудил укрепление сотрудничества со своим зимбабвийским коллегой Таонгой Мушаяванху.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BMT-dəki təmsilçisi lesotolu həmkarı ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Другие новости из категории

В Азербайджане стартовала программа обучения для иностранных дипломатов
ФотоВ Азербайджане стартовала программа обучения для иностранных дипломатов
10 июня 2025 г. 20:23
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Турецкий министр: Семья - это наша основная сила
Турецкий министр: Семья - это наша основная сила
10 июня 2025 г. 18:13
Азербайджан и Канада провели первые политические консультации
Азербайджан и Канада провели первые политические консультации
10 июня 2025 г. 18:02
Ульвия Зульфугар: Абсурдные заявления Мединского противоречат позиции самой России
Ульвия Зульфугар: Абсурдные заявления Мединского противоречат позиции самой России
10 июня 2025 г. 17:52
Страхинья Обренович: Азербайджан и Сербия могут расширить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики
Страхинья Обренович: Азербайджан и Сербия могут расширить сотрудничество в сферах транспорта и энергетики
10 июня 2025 г. 16:23
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии
10 июня 2025 г. 16:10
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Польши
10 июня 2025 г. 15:51
МИД Азербайджана поздравил Португалию с национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Португалию с национальным днем
10 июня 2025 г. 14:51
Посол Азербайджана в Испании и мэр Мадрида обсудили потенциальные совместные проекты
Посол Азербайджана в Испании и мэр Мадрида обсудили потенциальные совместные проекты
10 июня 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi