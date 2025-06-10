Постпред Азербайджана при ООН обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото Матетой П'Нена.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Лесото Матетой П'Нена.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Х.

"Сегодня имел честь провести протокольную встречу с постоянным представителем Королевства Лесото при ООН Матете П'Нена и обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также о перспективах сотрудничества между нашими странами", – отметил он.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат обсудил укрепление сотрудничества со своим зимбабвийским коллегой Таонгой Мушаяванху.