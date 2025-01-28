О нас

Постпред Азербайджана обсудил с генсеком ОИС перспективы сотрудничества

Постпред Азербайджана обсудил с генсеком ОИС перспективы сотрудничества Постоянный представитель Азербайджана при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев обсудил с генеральным секретарем организации Хисейном Брахимом Тахой перспективы сотрудничества в различных областях.
Внешняя политика
28 января 2025 г. 05:23
Постпред Азербайджана обсудил с генсеком ОИС перспективы сотрудничества

Постоянный представитель Азербайджана при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев обсудил с генеральным секретарем организации Хисейном Брахимом Тахой перспективы сотрудничества в различных областях.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"<...> Таха сегодня, 27 января 2025 года, принял в своем офисе в штаб-квартире Генерального секретариата постоянного представителя Азербайджанской Республики при ОИС посла Шахина Абдуллаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны высоко оценили уровень отношений между ОИС и Баку, обсудили перспективы сотрудничества в различных областях.

"Генеральный секретарь высоко оценил поддержку Азербайджаном деятельности ОИС и Совместной исламской деятельности. Стороны также обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке ОИС", - уточнили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daimi nümayəndəsi İƏT-in Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi