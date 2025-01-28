Постпред Азербайджана обсудил с генсеком ОИС перспективы сотрудничества

Постоянный представитель Азербайджана при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев обсудил с генеральным секретарем организации Хисейном Брахимом Тахой перспективы сотрудничества в различных областях.

Постоянный представитель Азербайджана при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев обсудил с генеральным секретарем организации Хисейном Брахимом Тахой перспективы сотрудничества в различных областях.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе организации.

"<...> Таха сегодня, 27 января 2025 года, принял в своем офисе в штаб-квартире Генерального секретариата постоянного представителя Азербайджанской Республики при ОИС посла Шахина Абдуллаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны высоко оценили уровень отношений между ОИС и Баку, обсудили перспективы сотрудничества в различных областях.

"Генеральный секретарь высоко оценил поддержку Азербайджаном деятельности ОИС и Совместной исламской деятельности. Стороны также обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке ОИС", - уточнили в пресс-службе.