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Постпред Азербайджана при ООН: Армения пытается торпедировать мирный процесс

Постпред Азербайджана при ООН: Армения пытается торпедировать мирный процесс Осуществляя провокации на границе, Армения пытается торпедировать мирный процесс.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 19:31
Постпред Азербайджана при ООН: Армения пытается торпедировать мирный процесс

Осуществляя провокации на границе, Армения пытается торпедировать мирный процесс.

Как сообщает Report, об этом постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Постпред проинформировал Совбез ООН о масштабных провокациях, совершенных ВС Армении 12 сентября на азербайджано-армянской границе.

Так, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и дорог снабжения.

Яшар Алиев отметил, что Азербайджан в свою очередь предпринял «адекватные и пропорциональные меры» в ответ на провокации Армении.

Постпред подчеркнул готовность Азербайджана к процессу нормализации отношений с Арменией. "Но к сожалению, заявления представителя Армении показывают их нежелание налаживания отношений, а также демонстрируют, как далека Армения от выполнения своих обязательств. Армения, совершившая агрессию в отношении Азербайджана и оккупировавшая на протяжении 30 лет территории этой страны, сейчас говорит о нормах и принципах, которые она сама нарушала на протяжении многих лет", добавил постоянный представитель Азербайджана при ООН.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: "Ermənistan sülh prosesini pozmağa çalışır"

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