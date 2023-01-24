Постоянный представитель Азербайджана Яшар Алиев направил письмо генсеку ООН

Письмо главы постпредства Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности.

Письмо главы постпредства Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности.

Как сообщает Report, в нем на имя генсека отмечается, что Армения обязана сообщить о судьбе тысяч пропавших без вести азербайджанцев после почти 30-летней оккупационной политики.

Так, в результате агрессии Армении против Азербайджана пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана, 719 из которых - гражданские лица.

Яшар Алиев довел до сведения генсека ООН, что десятки азербайджанских заключенных в плену погибли или пропали без вести даже после визита Международного комитета Красного Креста (МККК). В то же время представитель Азербайджана заявил, что массовые захоронения, обнаруженные после освобождения оккупированных территорий, проливают свет на то, что Армения преднамеренно преследует мирных жителей на этих землях:

"Только в 2022 году Армения вернула Азербайджану останки 106 человек, считавшихся пропавшими без вести в Первую карабахскую войну.

Тот факт, что Армения хранит эти останки в течение тридцати лет, вопреки всем моральным принципам, нарушая международное гуманитарное право и открыто игнорируя право людей знать о судьбе своих близких, не может не вызывать глубокого возмущения".

В то же время дипломат подчеркнул, что Армения "по-прежнему уклоняется от предоставления информации о массовых захоронениях на освобожденных территориях Азербайджана". По его словам, поскольку Армения отказалась предоставить полные и точные карты сотен тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана во время оккупации, поисковым операциям Азербайджана препятствует серьезная минная угроза.

Яшар Алиев напомнил, что Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности приняли ряд резолюций о пропавших без вести лицах и подтвердили обязательства государств предотвращать насильственные исчезновения и сообщать о судьбе пропавших без вести в рамках международного гуманитарного права.

В заключение глава азербайджанской делегации отметил, что международному сообществу важно настаивать на выполнении Арменией своих обязательств в этом отношении.