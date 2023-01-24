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Постоянный представитель Азербайджана Яшар Алиев направил письмо генсеку ООН

Постоянный представитель Азербайджана Яшар Алиев направил письмо генсеку ООН Письмо главы постпредства Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 06:21
Постоянный представитель Азербайджана Яшар Алиев направил письмо генсеку ООН

Письмо главы постпредства Азербайджана при ООН Яшара Алиева на имя генерального секретаря Организации Антониу Гутерриша опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности.

Как сообщает Report, в нем на имя генсека отмечается, что Армения обязана сообщить о судьбе тысяч пропавших без вести азербайджанцев после почти 30-летней оккупационной политики.

Так, в результате агрессии Армении против Азербайджана пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана, 719 из которых - гражданские лица.

Яшар Алиев довел до сведения генсека ООН, что десятки азербайджанских заключенных в плену погибли или пропали без вести даже после визита Международного комитета Красного Креста (МККК). В то же время представитель Азербайджана заявил, что массовые захоронения, обнаруженные после освобождения оккупированных территорий, проливают свет на то, что Армения преднамеренно преследует мирных жителей на этих землях:

"Только в 2022 году Армения вернула Азербайджану останки 106 человек, считавшихся пропавшими без вести в Первую карабахскую войну.

Тот факт, что Армения хранит эти останки в течение тридцати лет, вопреки всем моральным принципам, нарушая международное гуманитарное право и открыто игнорируя право людей знать о судьбе своих близких, не может не вызывать глубокого возмущения".

В то же время дипломат подчеркнул, что Армения "по-прежнему уклоняется от предоставления информации о массовых захоронениях на освобожденных территориях Азербайджана". По его словам, поскольку Армения отказалась предоставить полные и точные карты сотен тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана во время оккупации, поисковым операциям Азербайджана препятствует серьезная минная угроза.

Яшар Алиев напомнил, что Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности приняли ряд резолюций о пропавших без вести лицах и подтвердили обязательства государств предотвращать насильственные исчезновения и сообщать о судьбе пропавших без вести в рамках международного гуманитарного права.

В заключение глава азербайджанской делегации отметил, что международному сообществу важно настаивать на выполнении Арменией своих обязательств в этом отношении.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyevin itkin düşmüş şəxslərlə bağlı Quterreşə ünvanladığı məktub BMT sənədi kimi yayılıb

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