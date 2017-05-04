Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО: Антипропаганда армян не сможет отвернуть нас от наших целей

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В связи с выдвижением кандидатуры Полада Бюльбюль-оглы на пост генерального директора ЮНЕСКО ведется работа в соответствии с процедурой".

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов.

Он напомнил, что выборы на пост генерального директора ЮНЕСКО пройдут в октябре этого года: "Что касается провокаций со стороны Армении, могу сказать, что мы привыкли к этому. Каждый раз, когда Азербайджан выдвигает успешную инициативу, Армения начинает грязную кампанию. Считаю, что антипропаганда армян, не сможет отвернуть нас от наших целей. Армения не сможет чего-то добиться".