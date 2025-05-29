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Постоянный представитель Анкары при ООН: Азербайджан инвестирует в Турцию крупные средства

Постоянный представитель Анкары при ООН: Азербайджан инвестирует в Турцию крупные средства В последние годы Азербайджан стал инвестировать в Турцию крупные средства.
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 06:45
Постоянный представитель Анкары при ООН: Азербайджан инвестирует в Турцию крупные средства

В последние годы Азербайджан стал инвестировать в Турцию крупные средства.

Об этом в беседе с корреспондентом американского бюро Report заявил постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз в кулуарах мероприятия, проведенного в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджана.

Дипломат отметил, что 28 мая является знаменательной датой не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира: "Эта дата имеет важное значение для всего тюркского мира. Хотя независимость, которую Азербайджан обрел в 1918 году, была недолгой, это событие оставило глубокий след в памяти тюркского мира".

Йылдыз также напомнил, что отношения Азербайджана и Турции основаны на исторических началах: "Во время Первой мировой войны из Турции была направлена армия для спасения Азербайджана. Это - показатель нашей общей истории. Страны на мировой арене порой демонстрируют разный подход, однако Турция неизменно рядом с Азербайджаном".

В заключение постпред отметил, что сегодня Азербайджан сам оказывает поддержку Турции, и экономическое сотрудничество между двумя странами постоянно расширяется: "Теперь и Азербайджан делает крупные инвестиции в Турцию. Эти средства имеют большое значение в плане поддержки Турции. Мы считаем, что Турция и Азербайджан лидируют в тюркском мире".

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Версия на азербайджанском языке Ankaranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Azərbaycan Türkiyədə böyük sərmayələr qoyur

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