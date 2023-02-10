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Представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге

Представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 17:11
Представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге

Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Армения использовала дорогу для незаконных целей, в том числе для перевозки военных грузов и мин.

"Это также связано с незаконным ввозом мин, боеприпасов, и вывозом в Армению природных ресурсов Азербайджана, добытых незаконным путем", - подчеркивается в заявлении.

Было отмечено, что азербайджанские экоактивисты вот уже 60 дней препятствуют незаконному использованию дороги Арменией.

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Версия на английском языке Permanent representation of Azerbaijan to OSCE releases statement over situation on Lachin road
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəliyi Laçın yolundakı durumla bağlı bəyanat yayıb

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