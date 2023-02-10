Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге.
Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Армения использовала дорогу для незаконных целей, в том числе для перевозки военных грузов и мин.
"Это также связано с незаконным ввозом мин, боеприпасов, и вывозом в Армению природных ресурсов Азербайджана, добытых незаконным путем", - подчеркивается в заявлении.
Было отмечено, что азербайджанские экоактивисты вот уже 60 дней препятствуют незаконному использованию дороги Арменией.