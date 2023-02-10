Представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге

Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге.

Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ распространило заявление о ситуации на Лачынской дороге.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Армения использовала дорогу для незаконных целей, в том числе для перевозки военных грузов и мин.

"Это также связано с незаконным ввозом мин, боеприпасов, и вывозом в Армению природных ресурсов Азербайджана, добытых незаконным путем", - подчеркивается в заявлении.

Было отмечено, что азербайджанские экоактивисты вот уже 60 дней препятствуют незаконному использованию дороги Арменией.