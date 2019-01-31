Монография Рамиза Мехтиева: Постбиполярный мир в условиях неустойчивых глобальных процессов

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Глава Администрации президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев написал монографию, посвященную вопросам государственного управления Азербайджана в современных условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первая глава готовящейся к печати монографии посвящена вопросам постбиполярного мира в условиях неустойчивых глобальных процессов.

"Сегодня в различных уголках мира возрастают риски, угрозы, широкий размах приобретают кровавые конфликты, противостояния. Словом, риски в мире растут, и, как видно, эти тенденции еще будут продолжаться. Столкнувшись с такой картиной, мировая общественность, конечно, испытывает чувство озабоченности. В Азербайджане же обеспечиваются стабильность, безопасность, нормальная жизнь. Считаю, что с учетом существующей в сегодняшнем мире сложной геополитической обстановки результаты, достигнутые у нас в этой сфере, заслуживают высокой оценки".