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Президент Азербайджана: Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год

Президент Азербайджана: Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год. В прошлом году мы подписали здесь с Европейской комиссией важный документ о стратегическом партнерстве в области энергетики.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 16:32
Президент Азербайджана: Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год

Поставки азербайджанского газа в Европу растут из года в год. В прошлом году мы подписали здесь с Европейской комиссией важный документ о стратегическом партнерстве в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Исходя из этого, мы наращиваем поставки газа по диверсифицированным маршрутам, которые были созданы относительно недавно. Но, конечно, не только энергетическая безопасность объединяет Европу и Азербайджан. Есть много других областей, включая транспорт, образование, торговлю", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘Azerbaijan’s gas supply to Europe is growing year after year’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanın Avropaya qaz təchizatı ilbəil artır"

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