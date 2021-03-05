Посольству Азербайджана в Грузии четверть века

В 1996-2004 годах послом Азербайджана в Грузии был Гаджан Гаджиев

Сегодня исполняется 25 лет со дня основания посольства Азербайджана в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, дипломатическое представительство было официально зарегистрировано 5 марта 1996 года и в том же месяце приступило к своей деятельности.

Март 1996 года выдался особенно знаменательным для азербайджано-грузинских отношений. Так, первый официальный визит в Грузию на посту главы государства общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев совершил 25 лет назад, 8-10 марта.

В рамках визита, названным великим лидером историческим событием, между двумя странами был подписан Договор об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимной безопасности, а также другие важные документы. Эти документы сформировали правовую базу для дальнейшего двустороннего сотрудничества.

В 1996-2004 годах послом Азербайджана в Грузии был Гаджан Гаджиев. Первым послом Азербайджана в соседней стране считается Мамед Юсиф Джафаров, с конца июня 1918 года до середины марта 1919 года занимавший должность дипломатического представителя Азербайджанской Демократической Республики в Грузии.