Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Посольство Японии в Азербайджане выражает соболезнования членам семей погибшего в результате страшного инцидента в посольстве Азербайджана в Тегеране и коллегам в Министерстве иностранных дел, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.