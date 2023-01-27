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Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 17:50
Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Посольство Японии выразило соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Посольство Японии в Азербайджане выражает соболезнования членам семей погибшего в результате страшного инцидента в посольстве Азербайджана в Тегеране и коллегам в Министерстве иностранных дел, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в заявлении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Japanese embassy extends condolences over attack on Azerbaijani embassy
Версия на азербайджанском языке Yaponiya səfirliyi Azərbaycan səfirliyində baş vermiş terror aktı ilə əlaqədar başsağlığı verib

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