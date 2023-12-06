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Посольство Японии выделило грант на строительство Центра здоровья семьи в Ярдымлы

Посольство Японии выделило грант на строительство Центра здоровья семьи в Ярдымлы Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада и представитель Центральной больницы Ярдымлинского района, выступающей в качестве бенефициарной организации проекта "Строительство Центра здоровья семьи в Ярдымлинском районе”, подписали грантовый договор.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 15:09
Посольство Японии выделило грант на строительство Центра здоровья семьи в Ярдымлы

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада и представитель Центральной больницы Ярдымлинского района, выступающей в качестве бенефициарной организации проекта "Строительство Центра здоровья семьи в Ярдымлинском районе”, подписали грантовый договор.

Как сообщили Report в посольстве Японии, в церемонии приняли участие руководитель Центральной больницы Ярдымлинского района Расим Акберов и представители Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Согласно проекту, строительство Центра здоровья семьи планируется в селе Чанахбулаг Ярдымлинского района.

В результате реализации проекта пациенты, которые до сих пор были вынуждены добираться из отдаленных районов в районные центральные больницы (за исключением пациентов средней и тяжелой степени тяжести), смогут получить необходимую медицинскую помощь в новом Центре здоровья семьи. Тем самым ожидается улучшение доступа населения 15 сел данного региона к медицинской помощи.

На строительство проекта правительство Японии выделило грант в размере 90 тысяч долларов США (около 152 100 манатов).

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Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiya səfirliyi Yardımlıda ailə sağlamlıq mərkəzinin tikintisi layihəsinə qrant ayıracaq

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