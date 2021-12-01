Посольство Венгрии выразило соболезнования в связи с крушением вертолета

Посольство Венгрии выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана

Посольство Венгрии выразило соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства на странице в Facebook.

"Посольство Венгрии в Баку выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв трагической катастрофы военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана",- отмечается в сообщении.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.