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Посольство: Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин

Посольство: Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин и взрывчатых веществ и обеспечении безопасного возвращения людей.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 13:27
Посольство: Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин

Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин и взрывчатых веществ и обеспечении безопасного возвращения людей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Правительство Великобритании в очередной просвещает население об угрозах противопехотных мин в сотрудничестве с офисом ЮНИСЕФ в Азербайджане",- говорится в сообщении посольства.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: "Britaniya hökuməti minaların təmizlənməsində Azərbaycana kömək edir" - VİDEO

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