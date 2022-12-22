Посольство: Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин

Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин и взрывчатых веществ и обеспечении безопасного возвращения людей.

Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин и взрывчатых веществ и обеспечении безопасного возвращения людей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.

"Правительство Великобритании в очередной просвещает население об угрозах противопехотных мин в сотрудничестве с офисом ЮНИСЕФ в Азербайджане",- говорится в сообщении посольства.