Посольство: Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин
Посольство: Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин и взрывчатых веществ и обеспечении безопасного возвращения людей.
Великобритания оказывает помощь Азербайджану в очистке территорий от мин и взрывчатых веществ и обеспечении безопасного возвращения людей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Азербайджане в Twitter.
"Правительство Великобритании в очередной просвещает население об угрозах противопехотных мин в сотрудничестве с офисом ЮНИСЕФ в Азербайджане",- говорится в сообщении посольства.
Böyük Britaniya mina və partlayıcı sursatlarla çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsində və insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Azərbaycana kömək edir. Buna görə, əhalinin minalarla bağlı maarifləndirilməsi üçün hökuməti növbəti dəfə @unicef_aze ilə əməkdaşlıq edir pic.twitter.com/YbtddJGQOX