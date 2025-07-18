Посольство Великобритании высоко оценило сотрудничество с ANAMA

Посольство Великобритании в Баку выразило удовлетворение результатами плодотворного сотрудничества с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации британской дипмиссии в социальной сети X.
"Поздравляем агентство ANAMA с 27-летием со дня основания! Соединенное Королевство, как один из ключевых партнеров Азербайджана в сфере разминирования, гордится нашим сотрудничеством с ANAMA и совместно достигнутыми результатами", – отметили в посольстве.
Təbrik edirik!
Birləşmiş Krallıq, Azərbaycanın minalardan təmizlənməsi sahəsində aparıcı tərəfdaşlarından biri olaraq @ANAMA_gov_az ilə əməkdaşlıqdan və bu sahədə birgə nailiyyətlərdən qürur duyur https://t.co/eWBzFxEuWY