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Посольство Великобритании высоко оценило сотрудничество с ANAMA

Посольство Великобритании высоко оценило сотрудничество с ANAMA Посольство Великобритании высоко оценило сотрудничество с ANAMA
Внешняя политика
18 июля 2025 г. 15:12
Посольство Великобритании высоко оценило сотрудничество с ANAMA

Посольство Великобритании в Баку выразило удовлетворение результатами плодотворного сотрудничества с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации британской дипмиссии в социальной сети X.

"Поздравляем агентство ANAMA с 27-летием со дня основания! Соединенное Королевство, как один из ключевых партнеров Азербайджана в сфере разминирования, гордится нашим сотрудничеством с ANAMA и совместно достигнутыми результатами", – отметили в посольстве.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya səfirliyi ANAMA ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib
Версия на английском языке British Embassy praises cooperation with ANAMA

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