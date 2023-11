Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах

Посольство Великобритании в Азербайджане отметило Памятное воскресенье (Remembrance Sunday) - день поминовения всех павших во время двух мировых войн и последующих конфликтов.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети "Х".

"Каждый год мы отмечаем этот день, чтобы почтить память всех погибших или раненых в результате конфликтов и войн. Британская община в Баку, представители дипмиссий и Министерства обороны приняли участие в церемонии возложения венков и почтили память погибших двумя минутами молчания", - написал дипломат.