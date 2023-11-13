Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах

Посольство Великобритании в Азербайджане отметило Памятное воскресенье (Remembrance Sunday) - день поминовения всех павших во время двух мировых войн и последующих конфликтов.
Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети "Х".
"Каждый год мы отмечаем этот день, чтобы почтить память всех погибших или раненых в результате конфликтов и войн. Британская община в Баку, представители дипмиссий и Министерства обороны приняли участие в церемонии возложения венков и почтили память погибших двумя минутами молчания", - написал дипломат.
We mark Remembrance Sunday every year to remember all of those who have lost their lives or been injured as a result of conflict.
The community in Baku, representatives of diplomatic missions, and MOD attended the ceremony to lay wreaths and observe a two minute silence. pic.twitter.com/DyzW7MtbKv