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Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах

Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах Посольство Великобритании в Азербайджане отметило Памятное воскресенье (Remembrance Sunday).
Внешняя политика
13 ноября 2023 г. 10:41
Посольство Великобритании в Азербайджане почтило память павших в мировых войнах

Посольство Великобритании в Азербайджане отметило Памятное воскресенье (Remembrance Sunday) - день поминовения всех павших во время двух мировых войн и последующих конфликтов.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал на своей странице в соцсети "Х".

"Каждый год мы отмечаем этот день, чтобы почтить память всех погибших или раненых в результате конфликтов и войн. Британская община в Баку, представители дипмиссий и Министерства обороны приняли участие в церемонии возложения венков и почтили память погибших двумя минутами молчания", - написал дипломат.

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Версия на английском языке ФотоBritish embassy marks Remembrance Sunday in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniya səfirliyi Bakıda müharibə qurbanlarının xatirəsini anıb

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