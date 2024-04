Посольство Великобритании в Азербайджане поздравило мусульман с праздником Рамазан

Посольство Великобритании в Азербайджане поздравило всех мусульман с праздником Рамазан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации дипмиссии в социальной сети "Х".

"Ид Мубарак [арабская праздничная приветственная фраза в Курбан-байрам и Рамазан-байрам] - всем мусульманам Азербайджана и всего мира!" - отмечается в сообщении.