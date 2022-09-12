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Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований

Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Внешняя политика
12 сентября 2022 г. 12:12
Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований

Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Как передает Report, согласно публикации посольства в Twitter, все желающие могут отдать дань уважения памяти Елизаветы II, оставив запись в книге соболезнований c 10:00 до 14:00. Помимо этого подписать онлайн-книгу соболезнований можно по ссылке.

8 сентября 2022 года королева Елизавета II, правившая дольше всех в истории Великобритании, скончалась в возрасте 96 лет Королем стал 73-летний принц Чарльз.

В связи с кончиной королевы над административным зданием посольства Великобритании в Азербайджане и резиденцией посла был приспущен национальный флаг.

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Версия на английском языке British Embassy in Azerbaijan opens book of condolences

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