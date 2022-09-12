Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований

Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Посольство Великобритании в Азербайджане открыло книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Как передает Report, согласно публикации посольства в Twitter, все желающие могут отдать дань уважения памяти Елизаветы II, оставив запись в книге соболезнований c 10:00 до 14:00. Помимо этого подписать онлайн-книгу соболезнований можно по ссылке .

8 сентября 2022 года королева Елизавета II, правившая дольше всех в истории Великобритании, скончалась в возрасте 96 лет Королем стал 73-летний принц Чарльз.

В связи с кончиной королевы над административным зданием посольства Великобритании в Азербайджане и резиденцией посла был приспущен национальный флаг.