Посольство Великобритании объявило победителей Study UK Alumni Awards 2019

Британский совет и посольство Великобритании в Азербайджане объявили имена трех победителей Study UK Alumni Awards 2019.

Как сообщает Report, победители были выбраны по трем номинациям ("Профессиональные достижения"; "Премия в сфере предпринимательства"; "Премия за вклад в социальные изменения") из 10 финалистов за их выдающиеся достижения в качестве профессионалов бизнеса, предпринимателей и общественных лидеров, и за их важный вклад в укрепление сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

"Выбор финалистов был невероятно сложен. Здесь в Азербайджане так много вызывающих восхищение людей, которые учились в Великобритании и используют полученные там знания и навыки для поддержки развития своей страны. Я приветствую их всех и желаю им всяческих успехов", - заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на церемонии объявления победителей.

Директор Британского совета по Азербайджану Самр Шах в свою очередь подчеркнул, что финалисты премии этого года являются "свидетельством разнообразия выпускников британских вузов и их начинаний".

Престижная международная награда призвана отметить достижения выпускников Великобритании во всем мире. Она вручается уже пятый год и получила более 1200 заявок от международных выпускников Великобритании из более 100 чем стран.

Победители по каждой категории премии UK Alumni Awards получат приз в размере 3000 фунтов стерлингов (6700 манатов), чтобы потратить на возможность профессионального развития по своему выбору.