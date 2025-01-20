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Посольство в Туркменистане: 20 января – летопись чести и героизма Азербайджана

Посольство в Туркменистане: 20 января – летопись чести и героизма Азербайджана Сегодня исполняется 35 лет со дня событий, произошедших 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как Кровавая январская трагедия.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 10:56
Посольство в Туркменистане: 20 января – летопись чести и героизма Азербайджана

Сегодня исполняется 35 лет со дня событий, произошедших 20 января 1990 года, которые вошли в историю азербайджанского народа как Кровавая январская трагедия.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посольства Азербайджана в Туркменистане, размещенной в News Central Asia.

В целях подавления национально-освободительного движения в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку и в других городах страны силами бывшей советской армии был совершен жестокий акт насилия против мирного населения, в результате которой были убиты 150 человек, 744 получили тяжелые ранения, 4 человека пропали без вести, говорится в статье.

Сразу после этого общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев выступил в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, в котором осудил эти кровавые действия, совершенные против азербайджанского народа. Благодаря этому заявлению, Гейдару Алиеву удалось прорвать информационную блокаду и донести до мировой общественности правду о произошедших событиях.

Как указано в материале, трагедия, произошедшая 20 января оказала решающее влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и стала поворотным моментом в процессе восстановления государственной независимости страны. Азербайджанский народ продемонстрировал свою приверженность историческим традициям борьбы, январские события стали яркой страницей в героическую историю азербайджанского народа. 20 января 1990 года - это не только трагедия, это событий, вошедшее в историю Азербайджана как День национальной гордости, азербайджанский народ сообщил всему миру, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо.

На специальной сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в феврале 1994 года была дана правовая и политическая оценка событиям, произошедшим в Баку 20 января, и принято постановление "О трагических событиях, произошедших в Баку 20 января 1990 года". 20 января было объявлено Днем всенародной скорби, говорится в статье.

Азербайджанский народ ежегодно 20 января чтит память шехидов. Каждый год в этот день в стране проходят массовые мероприятия, в ходе которых жители Азербайджана посещают Аллею Шехидов и с благодарностью вспоминают их.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistandakı səfirlik: 20 Yanvar – Azərbaycanın şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsidir
Версия на английском языке Embassy in Turkmenistan: January 20 – The chronicle of honor and heroism of Azerbaijan

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