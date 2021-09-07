Посольство Узбекистана провело экспертный круглый стол об итогах реализации Стратегии действий

7 сентября посольством Узбекистана в Азербайджане совместно с Бакинским центром международной политики и безопасности «Baku Network» при участии представителей экспертно-аналитических кругов Азербайджана и Грузии проведен онлайн экспертный круглый стол, п

7 сентября посольством Узбекистана в Азербайджане совместно с Бакинским центром международной политики и безопасности «Baku Network» при участии представителей экспертно-аналитических кругов Азербайджана и Грузии проведен онлайн экспертный круглый стол, посвященный итогам реализации «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

Как сообщает Report, в мероприятии, которое прошло под модераторством руководителя «Baku Network» Гюльнары Мамедзаде, приняли участие посол Узбекистана в Азербайджане и Грузии Бахром Ашрафханов, Исполнительный директор Центра «Стратегия развития» Элдор Туляков, посол, профессор, заведующий кафедрой Академии Государственного управления при Президенте Азербайджана Намик Алиев, эксперт Центра анализа международных отношений Азербайджана Наги Ахмадов, телеведущий, эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Академии Государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов, руководитель мозгового центра «3rd View» Рауф Раджабов, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, президент медиа-холдинга «Georgian Times» Малхаз Гулашвили, доктор политических и военных наук, профессор Кавказского международного университета и Варшавского университета Вахтанг Маисая, политолог, ведущий передачи «Кавказские акценты» Мамука Арешидзе и др.

В своей приветственной речи Б.Ашрафханов отметил, что последние 5 лет ознаменовались качественно новым этапом развития Узбекистана, проведением глубоких демократических реформ, усилением внутренней и внешней политики во благо узбекского народа и интересов государства. Главной целью претворяемых в жизнь реформ он назвал построение Нового Узбекистана, развивающееся в строгом соответствии с общепризнанными нормами в области демократии, прав и свобод человека, опирающееся на принципы дружбы и сотрудничества с международным сообществом.

В ходе «круглого стола» глава Центра «Стратегия развития» Э.Туляков представил вниманию участников презентацию итогов реализации пятилетней стратегии реформ в Узбекистане в 2017-2021 годах и обозначил основные достижения страны за годы правления президента Шавката Мирзиёева. После презентации участники мероприятия выступили с комментариями к итогам проделанной в Узбекистане масштабной работе, подчеркнув, что страна сильно изменилась в положительную сторону, улучшив свои международные рейтинги по многим показателям.

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 гг. была утверждена в начале 2017 года Указом Президента Республики Узбекистан. Она разработана по итогам комплексного изучения актуальных и волнующих население и предпринимателей вопросов, анализа законодательства, правоприменительной практики и зарубежного опыта.

Стратегия действий осуществлена в пять этапов, в границах каждого из которых утверждались отдельные ежегодные Государственные программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. В 2017 г. это был «Год диалога с народом», в 2018 – «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», в 2019 - «Год активных инвестиций и социального развития», в 2020 - «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» и в 2021 – «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».