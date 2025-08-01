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Посольство Украины в Баку отрыло книгу соболезнований в память о жертвах российского удара по Киеву в ночь на 31 июля

Посольство Украины в Баку отрыло книгу соболезнований в память о жертвах российского удара по Киеву в ночь на 31 июля Посольство Украины в Азербайджане открыло книгу соболезнований посвященную жертвам погибших в результате российских воздушных атак.
Внешняя политика
1 августа 2025 г. 12:58
Посольство Украины в Баку отрыло книгу соболезнований в память о жертвах российского удара по Киеву в ночь на 31 июля

Посольство Украины в Азербайджане открыло книгу соболезнований в память о жертвах российского удара дронами и ракетами по Киеву в ночь на четверг.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины Юрий Гусев на своей странице в соцсетях.

"31 погибший, в том числе 159 раненых. Спасательные работы продолжаются. (...) Наши мысли с семьями погибших", - написал посол.

Отметим, что в ночь на 31 июля российские военные нанесли комбинированные удары дронами и баллистическими ракетами по Киеву. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Bakıdakı səfirliyində Rusiyanın hücumunun qurbanlarının xatirəsinə başsağlığı kitabı açılıb
Версия на английском языке Ukrainian embassy in Baku opens book of condolences for victims of Russian strike on Kyiv

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