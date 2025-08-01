Посольство Украины в Баку отрыло книгу соболезнований в память о жертвах российского удара по Киеву в ночь на 31 июля

Посольство Украины в Азербайджане открыло книгу соболезнований посвященную жертвам погибших в результате российских воздушных атак.

Посольство Украины в Азербайджане открыло книгу соболезнований в память о жертвах российского удара дронами и ракетами по Киеву в ночь на четверг.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины Юрий Гусев на своей странице в соцсетях.

"31 погибший, в том числе 159 раненых. Спасательные работы продолжаются. (...) Наши мысли с семьями погибших", - написал посол.

Отметим, что в ночь на 31 июля российские военные нанесли комбинированные удары дронами и баллистическими ракетами по Киеву. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева.