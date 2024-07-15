Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему "Путь Украины к миру"

Посольство Украины в Азербайджане и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему "Путь Украины к миру".

Посольство Украины в Азербайджане и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему "Путь Украины к миру".

Как передает Report , об этом сообщил посол Юрий Гусев в соцсети Х.

"В День украинской государственности посольство и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему "Путь Украины к миру". Основной темой обсуждения стали справедливый мир и реализация "Формулы мира" президента [Украины] Владимира Зеленского. Выражаем благодарность всем странам, которые поддерживают Украину, чтобы остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.