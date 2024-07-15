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Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему "Путь Украины к миру"

Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему "Путь Украины к миру" Посольство Украины в Азербайджане и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему "Путь Украины к миру".
Внешняя политика
15 июля 2024 г. 23:20
Посольство Украины и Центр Низами Гянджеви провели круглый стол на тему Путь Украины к миру

Посольство Украины в Азербайджане и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему "Путь Украины к миру".

Как передает Report, об этом сообщил посол Юрий Гусев в соцсети Х.

"В День украинской государственности посольство и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему "Путь Украины к миру". Основной темой обсуждения стали справедливый мир и реализация "Формулы мира" президента [Украины] Владимира Зеленского. Выражаем благодарность всем странам, которые поддерживают Украину, чтобы остановить российскую агрессию", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfirliyi və Nizami Gəncəvi Mərkəzi “Ukraynanın sülhə gedən yolu” mövzusunda dəyirmi masa keçiriblər

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